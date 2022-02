Section IV Boys Basketball Tournaments Schedules

Class AA Semifinals – 3/1, 6 PM

5-Ithaca vs 1-Corning

3-Horseheads vs 2-Elmira

Class A Final – 3/6, 2 PM, VFCU Memorial Arena

2-Maine-Endwell vs 1-Union-Endicott

Class B Semifinals – 3/2, 6 PM

4-Chenango Valley vs 1-Seton Catholic Central

3-Waverly vs 2-Owego

Class C Semifinals – 3/2, SUNY Cortland

4-Newfield vs 1-Watkins Glen – 7 PM

6-Lansing vs 2-Moravia – 8:45 PM

Class D Semifinals – 3/2, SUNY Delhi

9-Richfield Springs vs 4-Charlotte Valley – 6 PM

3-Deposit/Hancock vs 2-South Kortright – 7:45 PM

Section IV Girls Basketball Tournaments

Class AA Final – 3/4, 6 PM, Ithaca HS

2-Corning vs 1-Elmira

Class A Final – 3/6, 12 PM, VFCU Memorial Arena

2-Johnson City vs 1-Maine-Endwell

Class B Semifinals – 3/1, 6 PM

4-Waverly vs 1-Norwich

3-Chenango Valley vs 2-Oneonta

Class C Semifinals – 3/1, SUNY Cortland

3-Delhi vs 2-Union Springs – 7 PM

4-Unatego vs 1-Newark Valley – 8:45 PM

Class D Semifinals – 3/1, SUNY Delhi

4-Odessa-Montour vs 1-Marathon – 6 PM

3-South Kortright vs 2-Franklin – 7:45 PM