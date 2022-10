BINGHAMTON, NY (WIVT/WBGH) – Here are the Section IV Girls Soccer tournament brackets with seeding included.

Class AA

2 Corning vs 1 Elmira

Class A

4 Union-Endicott vs 1 Maine-Endwell

3 Horseheads vs 2 Vestal

Class B

8 Susquehanna Valley vs 1 Owego

5 Lansing vs 4 Waverly

6 Newark Valley vs 3 Chenango Valley

7 Dryden vs 2 Oneonta

Class C

8 Union Springs/PB vs 1 Trumansburg

5 Greene vs 4 Unatego

6 Unadilla Valley vs 3 Watkins Glen

7 Groton vs 2 Elmira Notre Dame

Class D

16 Richfield Springs vs Morris/Edmeston

9 Roxbury vs 8 Windham-Ashland-Jewett

12 Charlotte Valley vs 5 Oxford

13 Margaretville vs 4 Marathon

14 Sharon Springs vs 3 Odessa-Montour

11 South Kortright/Andes vs 6 Cherry Valley-Spring

10 Franklin vs 7 Milford

15 Laurens vs Schenevus

All 5 tournaments are single elimination.