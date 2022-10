BINGHAMTON, NY (WIVT/WBGH) – Here are the scores from around Section IV on Friday Night of Week 7.

Ithaca – 0 vs Binghamton – 38

Corning – 20 vs Horseheads – 7

Fayetteville-Manlius – 16 vs Elmira – 31

Vestal – 7 vs Union-Endicott – 12

Norwich – 23 vs Owego – 20

Newark Valley – 7 vs Chenango Forks – 12

Waverly – 49 vs Chenango Valley – 14

Susquehanna Valley – 29 vs Oneonta – 13

Walton – 44 vs Bainbridge-Guilford – 7

Delhi – 21 vs Tioga – 28

Spencer-Van Etten/Candor – 40 vs Deposit-Hancock – 0

Harpursville/Afton – 0 vs Sidney – 22

Unadilla Valley – 16 vs Unatego/Franklin – 34

Greene – 8 vs Groton – 42

Moravia – 6 vs Oxford – 40

Thomas A. Edison – 0 vs Trumansburg – 57

Lansing – 19 vs Montrose – 0