BINGHAMTON, NY (WIVT/WBGH) – Saturday of Week 5 in Section IV football featured some big matchups, check out the scores below.

Maine-Endwell – 42 vs Owego – 7

Delhi – 54 vs Deposit-Hancock – 0

Union-Endicott – 35 vs Monroe-Woodbury – 22

Harpursville/Afton – 0 vs Walton – 54

Horseheads – 40 vs East Syracuse-Minoa – 20

Fonda-Fultonville – 47 vs Newark Valley – 0

Dryden – 14 vs Schuyler – 21

Lansing – 32 vs Whitney Point – 6

Thomas A. Edison – 0 vs Moravia – 62